Arrestato l’ex presidente brasiliano Fernando Collor de Mello

Keystone-SDA

L'ex presidente ed ex senatore brasiliano Fernando Collor de Mello è stato arrestato nelle prime ore di questa mattina a Maceió, mentre si stava preparando a partire per Brasilia, dove si sarebbe consegnato alla Polizia.

(Keystone-ATS) L’arresto del politico è stato deciso in serata dal magistrato Alexandre de Moraes, della Corte Suprema federale.

Gli avvocati dell’ex capo di Stato – dichiarato colpevole di aver ricevuto oltre tre milioni di euro in tangenti – hanno confermato all’agenzia O Globo che il loro cliente è stato fermato “mentre si stava recando a Brasilia per ottemperare volontariamente alla decisione del ministro Moraes. L’ex presidente Collor è detenuto presso la Sovrintendenza della Polizia Federale della capitale. Queste sono le informazioni in nostro possesso finora”, hanno dichiarato.