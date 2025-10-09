Argento vola sopra 50 dollari, ai massimi da decenni
L'argento vola sopra i 50 dollari l'oncia, salendo ai massimi da decenni. A spingere le quotazioni il balzo della domanda per gli attivi considerati sicuri. I prezzi sono in rialzo del 2,3% sopra i 50 dollari, il livello più alto almeno dagli anni 1980.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Articoli più popolari
I più discussi
In collaborazione con
SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR
SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR