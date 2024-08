Argentina contraria a nuove elezioni in Venezuela

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo dell’Argentina è contrario all’idea di convocare nuove elezioni in Venezuela per uscire dall’impassse politica successiva alle consultazioni del 28 luglio, come ipotizzato dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

“Sappiamo già chi è stato il vincitore delle elezioni e abbiamo una posizione chiara a riguardo. Non c’è ragione per convocare nuove consultazioni in Venezuela”, ha detto il portavoce della presidenza argentina, Manuel Adorni, nella sua consueta conferenza stampa.

Buenos Aires considera la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro frutto di illeciti e ha già riconosciuto ufficialmente come presidente eletto il leader delle opposizioni Edmundo González Urrutia.