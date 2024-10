Argentina: prosegue ricerca dei dispersi nel crollo di un hotel

Keystone-SDA

A oltre 24 ore dal crollo di un albergo di dieci piani, avvenuto ieri nella località balneare argentina di Villa Gesell, a circa 330 chilometri a sud di Buenos Aires, i vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta nella ricerca dei dispersi.

(Keystone-ATS) Secondo le autorità locali, sotto le macerie potrebbero essere rimaste intrappolate tra “le sette e le nove persone”. L’edificio faceva parte dell’Apart Hotel Dubrovnik, e il crollo, probabilmente causato da lavori di ristrutturazione abusivi, ha interessato anche l’edificio adiacente, dove i pompieri hanno trovato il corpo di un uomo di 84 anni, traendo in salvo la moglie di 79, rimasta ferita in modo non grave.