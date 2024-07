AR: tolta licenza a allievo conducente dopo incidente

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un allievo conducente di 24 anni, al volante di un’automobile da solo e probabilmente alterato, si è reso protagonista stanotte di un incidente spettacolare a Wald (AR), conclusosi per fortuna senza gravi feriti.

Stando alla polizia di Appenzello esterno, l’incauto conducente ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Dopo aver urtato un lampione è “volato” nel giardino di una casa privata, fermandosi sul tetto.

L’uomo, che se l’è cavata con leggere ferite, è stato ricoverato dopo aver consegnato la licenza di allievo conducente, spiega la nota, in cui si aggiunge che per il conducente è stato ordinato un esame del sangue e delle urine, non sembrando il soggetto in questione in grado di guidare (perdipiù da solo, quando invece dovrebbe essere accompagnato, specifica il comunicato). I danni ammontano a diverse migliaia di franchi per il giardino, mentre l’automobile è da rottamare.