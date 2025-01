Apple sospende i riassunti delle notizie generati dall’IA

Keystone-SDA

Con il rilascio di iOs 18.3, versione sperimentale del sistema operativo degli iPhone, Apple aveva introdotto una funzionalità di riepilogo sulla schermata di blocco degli smartphone, creata da Apple Intelligence.

2 minuti

(Keystone-ATS) Come riporta MacRumos, con il rilascio della terza beta di iOs 18.3, l’azienda ha messo in pausa il progetto, dopo che l’IA aveva erroneamente sintetizzato dei contenuti prelevati dal sito della Bbc a dicembre.

Apple riabiliterà le notifiche “con un futuro aggiornamento software” riporta 9to5Mac, chiarendo che la funzionalità di riepilogo è una beta e che “potrebbe contenere errori”. Il mese scorso, la Bbc aveva criticato Apple per un riepilogo errato di una notizia riguardante l’assassinio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare. Secondo la sintesi generata dall’intelligenza artificiale, mostrata sulla schermata di blocco degli iPhone, la Bbc aveva riportato che Luigi Mangione, il fautore dell’omicidio, si era suicidato, rendendo così virale quella che era una fake news.

La notizia invitava ad approfondire l’argomento sul sito di Bbc News per un articolo che in realtà non era mai stato pubblicato. Gli utenti potranno anche disattivare del tutto la funzione di sintesi delle notifiche per alcune categorie di app, come appunto le notizie o anche i social network, lasciando che Apple Intelligence intervenga solo per altre piattaforme. Ad ogni modo, tutte le sintesi realizzate dall’intelligenza artificiale avranno un testo in corsivo per essere differenziate dalle notifiche tradizionali e dare, anche visivamente, un senso di separazione da contenuti non generati dall’IA.

Sebbene Apple non abbia ancora ufficializzato una data di rilascio per le versioni stabili di iOs 18.3, iPadOs 18.3, macOs 15.3 e visionOs 2.3, è probabile che gli aggiornamenti vengano resi disponibili al pubblico entro la fine di gennaio o al più tardi all’inizio di febbraio 2025, considerando l’attuale ritmo di sviluppo.