Apple prepara Passwords, app di sicurezza per iPhone e Mac

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Si susseguono le indiscrezioni in vista della conferenza degli sviluppatori di Apple di lunedì prossimo: secondo Bloomberg, durante la Worldwide Developer Conference 2024 la società di Cupertino svelerà un’app per la gestione delle password da iPhone e Mac.

La nuova applicazione, chiamata semplicemente Passwords, funzionerà alla stregua di quanto fanno già i rivali, come 1Password e LastPass, che permettono di conservare chiavi alfanumeriche di tutti i servizi a cui un utente si è registrato assicurandole dietro una sola “master key” o l’accesso biometrico, con lettura delle impronte o viso.

A differenza dei concorrenti, che richiedono un abbonamento periodico, la soluzione di Apple potrebbe essere offerta gratuitamente, almeno all’inizio. Come ricorda il sito Engadget, Apple contiene già, sui suoi dispositivi, un piccolo software per la memorizzazione delle password, un portachiavi che si sincronizza con internet attraverso il servizio iCloud. Le password sono accessibili nelle impostazioni di telefono, tablet e computer, non sempre facili da individuare e modificare. L’idea di Apple sarebbe dunque quella di rendere più semplice sia la gestione delle chiavi che una loro cancellazione o modifica.

Oltre a Passwords, lunedì Apple dovrebbe rivelare gli aggiornamenti di iOs, iPadOs, MacOs, WatchOs e VisionOs. Stando alle ultime voci, tutti questi sistemi operativi offriranno una qualche funzionalità di intelligenza artificiale, in gran parte resa possibile dalla collaborazione tra la Mela e OpenAI, anch’essa da ufficializzare nei prossimi giorni.