Apple: “dazi ci costeranno un miliardo di dollari”

Keystone-SDA

Il Ceo di Apple Tim Cook ha dichiarato che i dazi imposti da Donald Trump dovrebbero costare all'azienda oltre 1 miliardo di dollari nel trimestre.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Supponendo che le attuali tariffe non cambino per il resto del trimestre e che non ne vengano aggiunte di nuove stimiamo che l’impatto aggraverà i nostri costi di circa 1,1 miliardi di dollari”, ha dichiarato Cook. Questo si aggiungerà ai circa 800 milioni di dollari che i dazi sono costati al gigante della Silicon Valley nel trimestre appena concluso, hanno dichiarato i dirigenti Apple in una teleconferenza con gli analisti.

Nel secondo trimestre Apple ha registrato risultati superiori alle aspettative grazie al forte aumento delle vendite di iPhone con fatturato di 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, e un utile diluito per azione trimestrale di 1,57 dollari, in progressione del 12% rispetto all’anno precedente.