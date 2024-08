Appartamenti sfitti in netto calo, -27% in un anno a Basilea

(Keystone-ATS) In attesa di conoscere i dati nazionali appaiono significative le prime indicazioni sull’andamento degli appartamenti sfitti a Basilea Città.

Nel cantone – che oltre alla città renana comprende anche due altri comuni – il numero di alloggi non occupati nello spazio di un anno è crollato da 1229 a 897 (situazione a inizio giugno), con una contrazione del 27%.

Il calo è dovuto sia alla crescita demografica che al livello significativamente inferiore di costruzioni residenziali rispetto all’anno precedente, ha indicato oggi il dipartimento presidenziale dell’esecutivo cantonale (che funge anche da municipio).

Il tasso di sfitto si attesta allo 0,8%, in sensibile flessione rispetto all’1,1% del giugno 2023. Si va va dall’1,0% dei monolocali allo 0,2% degli alloggi di almeno sei stanze. La contrazione della quota di abitazioni non occupate è leggermente più marcata per gli appartamenti più piccoli.

“A causa della contrazione dell’attività edilizia il numero di appartamenti sfitti nel cantone di Basilea Città è diminuito significativamente quest’anno per la prima volta in oltre un decennio”, commentano gli specialisti dei servizi cantonali competenti per lo sviluppo urbano. “Con un tasso di sfitto dello 0,8%, Basilea ha però ancora la più alta percentuale tra le grandi città svizzere”, fanno notare gli esperti.