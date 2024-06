Appartamenti in proprietà e in affitto sempre più cari

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il prezzo degli appartamenti, in proprietà o in locazione, continua a salire in Svizzera, mentre il costo delle case unifamiliari appare in calo: sono queste le indicazioni che emergono dallo Swiss Real Estate Offer Index, un indice basato sugli annunci immobiliari.

In maggio il prezzo richiesto dagli offerenti per gli appartamenti in proprietà per piani è salito dello 0,3% rispetto ad aprile e dello 0,8% su base annua, secondo il parametro calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il mercato è ancora in crescita, ma non si registrano più le elevate progressioni degli anni scorsi, commentano gli esperti di ImmoScout24.

Sul fronte degli affitti (si parla delle pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati, non dei contratti in essere) si osserva un +0,4% mensile, un dato nazionale che sintetizza peraltro realtà assai differenti: se nella regione del Lemano (+0,9%) e in quella di Zurigo (+0,8%) i canoni di locazioni continuano ad aumentare a ritmo sostenuto nella Svizzera orientale (-0,8%) e in Ticino (-0,9%) appaiono in calo.

Intanto il prezzo della case unifamiliari tende a scendere: -1,4% in maggio rispetto al mese prima, con le aspettative dei venditori che sono tornate al livello di inizio 2024. “L’elevato livello dei prezzi limita il gruppo di potenziali acquirenti, a causa degli onerosi requisiti finanziari”, afferma Martin Waeber, direttore di SMG, citato in un comunicato. “Per esempio una casa da 1 milione di franchi richiede un capitale minimo di 200’000 franchi e un reddito familiare di circa 160’000 franchi per garantire la sostenibilità economica”, calcola lo specialista.