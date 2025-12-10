Appartamenti affittati super rapidamente in Svizzera, non in Ticino

Keystone-SDA

A livello svizzero e nei Grigioni, ma non in Ticino, chi fosse alla ricerca di un appartamento ha interesse ad essere veloce: la domanda è così alta che gli immobili in affitto per cui viene pubblicato un annuncio vengono assegnati a velocità record. E questo nonostante l'offerta sia anch'essa in crescita.

(Keystone-ATS) In effetti tra ottobre 2024 e settembre 2025 sui principali portali immobiliari sono stati pubblicati circa 408’600 annunci di appartamenti posti in affitto, 24’000 in più (+6%) rispetto all’anno precedente.

Questi dati emergono dall’Indice online degli alloggi (IOA) pubblicato oggi ed elaborato dallo Swiss Real Estate Institute – una fondazione della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT) – su incarico della stessa SVIT, dell’Associazione dei proprietari fondiari (APF-HEV) e del portale immobiliare Newhome.

La scelta è quindi leggermente più ampia, ma la domanda in crescita supera nettamente l’offerta. Di conseguenza, la durata media di pubblicazione degli annunci è scesa di un giorno, a 24 giorni, raggiungendo il valore più basso dall’inizio della rilevazione nel 2015.

“Sul mercato vengono immessi più appartamenti, che però vengono affittati più rapidamente”, si legge nello studio. Ciò sottolinea la pressione della domanda, che rimane elevata. Inoltre, molti inquilini sembrano approfittare della crescente offerta per cambiare appartamento.

Disparità regionali

Lo sviluppo varia da regione a regione, ma segue una tendenza chiara: in 19 dei 26 cantoni sono stati pubblicati più annunci di appartamenti e in quattordici la durata di pubblicazione dell’annuncio si è ridotta.

L’offerta è cresciuta in modo particolarmente significativo in Appenzello Esterno (+61%), Vallese (+39%), Vaud (+29%) e Grigioni (entrambi +29%). Ciononostante, in tutti questi cantoni i locatori hanno trovato più rapidamente nuovi inquilini.

Il Ticino presenta invece un quadro opposto: sono stati pubblicati meno annunci immobiliari (-23%) e tali annunci sono rimasti in rete più a lungo (+6 giorni), il che indica un calo della domanda.

A Coira gli appartamenti vanno a ruba

Nel confronto tra le città (lo studio ne considera dodici), la carenza di alloggi è più marcata a Coira. Sebbene sul mercato siano stati immessi molti più appartamenti (+48%), questi sono stati affittati in media entro dieci giorni, un record a livello nazionale. Anche Friburgo, Losanna e Neuchâtel registrano un aumento della domanda.

I mercati continuano ad essere dinamici a Zurigo, Winterthur (ZH) e Ginevra, dove gli appartamenti trovano nuovi inquilini dopo tredici-sedici giorni. A Zurigo vi è un leggero miglioramento per la seconda volta di fila (l’ultima risale a sei mesi fa): il numero di annunci di appartamenti in affitto è il più alto mai registrato dall’inizio delle rilevazioni nel 2015.

Lugano (34 giorni, +8) è ancora una volta tra i mercati più lenti a livello nazionale in termini di transazioni.