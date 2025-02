App localizzazione parcheggi per le persone a mobilità ridotta

Keystone-SDA

In Svizzera le persone a mobilità ridotta possono ora utilizzare un'applicazione per smartphone per individuare i posti auto disponibili a loro riservati. Introdotta in Francia un anno fa, l'applicazione è disponibile in italiano, tedesco e francese.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’applicazione gratuita “Very Important Parking” (VIP), progettata per gli automobilisti in sedia a rotelle o con altre disabilità, è stata presentata oggi a Bienne dai suoi sviluppatori francesi. Potrebbe essere estesa ad altri luoghi accessibili alle persone a mobilità ridotta, come i ristoranti.

In un comunicato stampa, la società filantropica svizzera Union, che ha finanziato il lancio del progetto in Svizzera, ha sottolineato che organizzazioni e personalità hanno dato il loro sostegno morale a questa applicazione per l’inclusione delle persone con disabilità. Per l’associazione, l’applicazione VIP risponde a un’esigenza reale.

L’idea di creare questa applicazione interattiva è nata nella mente dell’atleta francese Philippe Croizon. All’età di 25 anni, durante lavori di costruzione, urtò una linea elettrica. Gli dovettero amputare le gambe e le braccia. Ma questo incidente non gli ha impedito di affrontare le sfide sportive.

In collaborazione con l’imprenditore francese Thierry Garot, ha sviluppato questa soluzione digitale che rende il parcheggio accessibile alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori. In Francia, questa piattaforma censisce già più di 800’000 parcheggi ed è stata adottata da oltre 45’000 utenti.