Annullato il concerto dei Linkin Park a Berna

Keystone-SDA

Il concerto dei Linkin Park in programma questa sera a Berna è stato annullato. Lo ha comunicato oggi la band statunitense sulla piattaforma instagram, precisando che la causa della cancellazione all'ultimo minuto è legata a motivi di salute di un membro del gruppo.

(Keystone-ATS) “Purtroppo non siamo in grado di esibirci oggi”, ha scritto la band californiana. “Amiamo la Svizzera e non vedevamo l’ora di suonare qui. Non è mai facile per noi annullare un concerto e ci scusiamo con tutti i fan colpiti da questa decisione”.

L’esibizione è stata rinviata al 2026 e la data sarà inclusa nella prossima tournée europea della band, precisano i Linkin Park. Intanto gli organizzatori hanno dichiarato che i biglietti rimangono validi.