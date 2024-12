Ankara, le sanzioni alla Siria vanno tolte il prima possibile

Keystone-SDA

Le sanzioni internazionali contro la Siria devono essere revocate "il prima possibile" per consentire alla Siria di rimettersi in piedi e ai rifugiati di tornare a casa: lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan in visita a Damasco.

(Keystone-ATS) “La comunità internazionale deve mobilitarsi per aiutare la Siria a rimettersi in piedi e per far tornare gli sfollati”, ha affermato.

Il ministro degli esteri turco, Hakan Fidan, si è recato in Siria per incontrare il capo della milizia HTS, leader in pectore del Paese, Abu Mohammad al-Jolani.

Al-Jolani, a capo della coalizione HTS che ha rovesciato il regime di Bashar Al Assad, ha affermato di lavorare per proteggere le minoranze e ha evidenziato il valore della coesistenza.

Incontrando il ministro degli esteri turco, al-Jolani ha affermato che tutte le armi presenti nel Paese passeranno sotto il controllo dello Stato, comprese quelle detenute dalle forze a guida curda.

Le “fazioni armate cominceranno ad annunciare il loro scioglimento e ad entrare” nell’esercito, ha detto durante una conferenza stampa con Fidan.