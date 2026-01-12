Animali domestici più amati in Italia che Svizzera, cani in primis

Keystone-SDA

L'Italia è il paese della vicina Europa in cui gli animali domestici sono più diffusi, mentre in Svizzera se ne fa in maggioranza a meno: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal colosso del commercio online elvetico Galaxus.

3 minuti

(Keystone-ATS) La popolazione italiana appare la più affezionata agli animali: il 39% degli interrogati dall’istituto di ricerca YouGov ha un animale domestico e un ulteriore 24% ne possiede addirittura più di uno. Un numero simile di amici a quattro zampe, pesci e affini vive in Austria (35% e 24%) e Francia (35% e 23%). Più tiepidi sono i tedeschi (26% e 22%) e ancora più freddi sono gli svizzeri (21% e 18%), che si collocano nettamente all’ultimo posto fra le cinque nazioni prese in esame (5125 i sondati): il 40% non ha animali domestici, a cui si aggiunge un altro 21% che in passato ne aveva, ma non ne ha più.

Per quanto riguarda la scelta della specie animale, esistono chiare preferenze culturali: la Svizzera è dominata dai gatti – il 65% ne ha o ne ha avuto uno – mentre assai meno amati appaiono i cani (33%). Al contrario, in Italia si sente sia abbaiare (57%) che miagolare (56%). In tutti i paesi esaminati cani e gatti rimangono di gran lunga gli animali domestici più amati, mentre i piccoli amici come criceti o conigli, uccelli o pesci sono presenti solo in una minoranza di famiglie. La maggior parte dei piccoli animali vive in Svizzera, mentre gli uccelli sono più diffusi nelle economie domestiche tedesche.

La questione del dormire mostra una notevole uniformità in tutta Europa: circa la metà degli animali domestici riposa nel proprio cestino o gabbia. Poco meno di un terzo trascorre la notte sul divano, uno su quattro gode del privilegio di condividere il letto con i padroni, uno su cinque sceglie il pavimento.

E poiché l’amore passa anche per lo stomaco o per i giocattoli molti animali domestici vengono viziati con dei regali: in Italia più della metà degli animali riceve regolarmente doni in occasioni speciali. Anche i regali di Natale per gli amici a quattro zampe sono molto diffusi: nella penisola un animale domestico su quattro ne riceve più dei genitori, dei cognati o di altri parenti stretti. In Svizzera i doni ai compagni pelosi sono invece un’eccezione.

Per quanto riguarda le spese mensili per gli animali domestici, l’Austria è in cima alla classifica: tre proprietari su dieci spendono tra 50 e 99 franchi al mese per Fido, Micio e compagnia bella e una persona su cinque spende addirittura tra i 100 e i 199 franchi per il proprio animale domestico (Svizzera: 13%). Al contrario, in Francia si spende relativamente meno.