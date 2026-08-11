Andras Baka eletto Presidente della Repubblica in Ungheria

Keystone-SDA

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Andras Baka, ex presidente della Corte suprema, allontanato dal suo posto dal governo di Viktor Orban nel 2011, perchè aveva criticato duramente le misure del regime contro la magistratura, è stato eletto Presidente della Repubblica.

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(Keystone-ATS) Ha ottenuto 140 voti, più del necessario di due terzi dei deputati, e 6 contrari. Lo ha votato il gruppo Tisza di Peter Magyar.

Baka, 73 anni, è stato l’unico candidato sulla scheda: i deputati del Fidesz di Orban hanno boicottato il voto, quelli dell’estrema destra Mi hazank, hanno espresso voto contrario. Secondo il Fidesz, l’allontanamento di Tamas Sulyok dall’incarico di capo dello Stato è stato “illegittimo”. Il premier Peter Magyar ha salutato l’elezione di Baka, “un personaggio adatto a incarnare l’unità della nazione, con una carriera esemplare per il sostegno dello stato di diritto”, ha detto.

Baka, dal 1991 al 2007, è stato giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo esperti, la sua elezione è un segnale, inviato all’Europa, e una garanzia per la restaurazione della democrazia liberale, demolita da Orban in Ungheria. Magyar, nel suo programma di governo, ha promesso l’elaborazione di una nuova Costituzione democratica per sostituire la Legge fondamentale di Orban. La nuova Costituzione conterrà probabilmente l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. L’incarico di Baka durerà fino l’entrata in vigore della nuova Costituzione.