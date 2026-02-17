Anderson Cooper lascia il programma “Sixty Minutes” della Cbs

Nell'ultimo scossone alla Cbs sotto il controllo del gruppo Paramount Skydance di David Ellison, il popolare giornalista Anderson Cooper lascia lo storico programma "Sixty Minutes".

(Keystone-ATS) Figlio della celebre ereditiera Gloria Vanderbilt, Cooper era entrato nello staff di “Sixty Minutes” venti anni fa in seguito a un accordo tra Cbs News e Cnn (Warner Discovery).

L’anchor, che l’anno scorso ha rinnovato il contratto con Cnn, ha citato motivi familiari e il desiderio di passare più tempo con i figli ancora piccoli “fintanto che loro vogliono passare tempo con me”, ma potrebbero esserci altre ragioni dietro la decisione di lasciare “Sixty Minutes”.

Cooper è l’ultimo giornalista di alto profilo a lasciare la Cbs dopo l’arrivo in ottobre di Bari Weiss come nuova direttrice delle news dopo che Paramount Skydance aveva acquistato la sua testata “anti-woke” The Free Press per 150 milioni di dollari.

La Weiss aveva presentato la sua strategia a gennaio, spiegando che avrebbe aggiunto 19 nuovi collaboratori e si sarebbe concentrata sul portare nel network una “mentalità da streaming”, in un contesto in cui la Cbs è stabilmente indietro negli ascolti rispetto alle rivali Abc e Nbc. In dicembre la Weiss aveva preso una decisione controversa rinviando un servizio di “Sixty Minutes” sul fatto che l’amministrazione Trump stesse deportando migranti venezuelani nel famigerato carcere Cecot in Salvador. La corrispondente Sharyn Alfonsi aveva definito “politica” la decisione di ritirare il servizio mentre la Weiss ha descritto la scelta come un modo per “riconquistare” la fiducia di spettatori disillusi.

La Cbs è entrata nell’orbita di Ellison, il figlio del miliardario Larry Ellison, attraverso una acquisizione approvata dopo un lungo tira e molla regolatorio con l’amministrazione Trump e un accordo legale con il presidente Donald Trump, che aveva fatto causa al network per un’intervista di “Sixty Minutes” con la sua rivale politica Kamala Harris.