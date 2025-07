Anche Lutnick e Greer in Scozia al vertice Trump-Von der Leyen

Keystone-SDA

Anche i vertici del team negoziale americano per il Commercio, il segretario Howard Lutnick e l'ambasciatore Jamieson Greer, saranno oggi a Turnberry, nel sud-ovest della Scozia, per affiancare Donald Trump nel faccia a faccia con Ursula von der Leyen.

(Keystone-ATS) La notizia è stata anticipata da fonti americane ai media d’Oltreoceano. Il vertice, previsto per le 16.30 ora locale (le 17.30 in Svizzera), è considerato l’ultimo sforzo per raggiungere l’intesa di principio sui dazi fra Stati Uniti e Unione europea.

Al fianco della presidente della Commissione Ue, siederà il commissario Maros Sefcovic, che su X si è detto “lieto” di unirsi alla numero uno di Palazzo Berlaymont per l’importante confronto.