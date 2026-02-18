Amrize: lieve aumento del fatturato ma calo utili nel 2025

Keystone-SDA

Amrize, società scorporata la scorsa estate da Holcim che raggruppa le attività americane del colosso dei materiali di costruzione, ha chiuso l'esercizio 2025 con un giro d'affari di 11,82 miliardi di dollari (9,19 miliardi di franchi), lo 0,9% in più su base annua.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il dato è inferiore alle attese degli analisti, che si aspettavano vendite per 11,93 miliardi. L’utile operativo EBITDA al netto degli oneri straordinari è invece calato del 5,5 a 3,01 miliardi di dollari, ha comunicato il gruppo nella notte, per un margine sceso di 1,70 punti percentuali al 25,5%. L’utile netto si è attestato a 1,19 miliardi, il 7,0% in meno dell’esercizio precedente.

Agli azionisti viene proposto un dividendo ordinario di 0,44 dollari per azione nonché uno straordinario dello stesso importo.

Per il 2026 Amrize si attende un fatturato di 12,3-12,5 miliardi e un EBITDA aggiustato compreso tra 3,25 e 3,34 miliardi. Dopo 788 milioni di dollari lo scorso anno, il gruppo prevede di investire 900 milioni quest’anno per accelerare la crescita.

Previa approvazione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione proporrà un programma di riacquisto di azioni fino a un miliardo di dollari della durata di 12 mesi.