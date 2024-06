Amministrazione: ciberattacchi a causa di conferenza su Ucraina

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I grossi problemi informatici riscontrati stamane presso l’Amministrazione federale sarebbero dovuti a ciberattacchi legati alla Conferenza di pace sull’Ucraina. Lo ha indicato all’agenzia di stampa Keystone-ATS l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFSC).

Secondo l’UFSC, tali attacchi di sovraccarico – noti pure come DDoS – rientrano nella prevista recrudescenza, ma al momento non vi è alcuna minaccia acuta. Hanno provocato interruzioni minori a siti web dell’amministrazione e delle organizzazioni coinvolte nella conferenza. Tuttavia, il funzionamento delle unità colpite non è stato compromesso in modo significativo.

Stamane ne hanno risentito in particolare i servizi doganali. Stando alla Confederazione, le dichiarazioni doganali sono passate a una procedura di emergenza.

Gli attacchi DDoS hanno come obiettivo la disponibilità dei siti web. Gli hacker mirano a lanciare manovre di disturbo nel cyberspazio per diffondere il loro messaggio politico e attirare l’attenzione.

La Svizzera si aspettava una recrudescenza degli attacchi informatici in vista della conferenza di pace sull’Ucraina che si terrà questo fine settimana sul Bürgenstock (NW). La Confederazione prevede manovre volte a disturbare il vertice da parte russa.