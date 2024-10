Amherd loda lo spirito di cooperazione del Cern

(Keystone-ATS) In occasione del 70esimo anniversario del Cern di Ginevra la presidente della Confederazione Viola Amherd ha lodato i risultati scientifici raggiunti.

La vallesana ha elogiato la collaborazione internazionale e lo “spirito di cooperazione” di cui oggi c’è assolutamente bisogno.

“L’istituzione che festeggiamo oggi rappresenta la sete di conoscenza dell’uomo. Allo steso tempo è un forte esempio di successi che derivano da Paesi che lavorano in collaborazione fra loro, e non in concorrenza”, ha detto questo pomeriggio Amherd davanti a numerosi ospiti internazionali.

Il Cern è stato fondato in un momento in cui l’Europa era “fortemente caratterizzata da uno spirito di cooperazione e dalla speranza di un progresso comune”. E la Svizzera traccerà la rotta anche a lungo termine, affinché l’organizzazione possa svilupparsi nel miglior modo possibile, ha assicurato Amherd.

Cern cambierà il mondo

“La vostra è una storia di progresso contro ogni previsione, proprio come la storia dell’Europa. Siete nati per scoprire. E non vedo l’ora di vedere cosa scoprirete nel futuro, perché sono sicura che, ancora una volta, il Cern cambierà il mondo”, ha detto dal canto suo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo alla cerimonia.

“Quando fu creato il Cern – ha proseguito – sembrava quasi impossibile riportare la scienza di livello mondiale in un continente devastato. Quando avete progettato un tunnel sotterraneo lungo 27 chilometri, dove le particelle si sarebbero scontrate quasi alla velocità della luce, molti pensavano che steste sognando ad occhi aperti. E quando avete iniziato a cercare il bosone di Higgs, le possibilità di successo sembravano incredibilmente basse, ma avete sempre dimostrato che gli scettici si sbagliavano”, ha concluso.

Occasione di incontro

La presidente della Confederazione e von der Leyen hanno approfittato dell’evento per un incontro. Fra le altre cose è stata discussa la modernizzazione degli accordi fra Svizzera e Ue.

“Facciamo passi avanti, ma rimane ancora molto lavoro da fare”, ha scritto von der Leyen in un post su X. Entrambe perseguono l’obiettivo di concludere le discussioni entro fine 2024. Nel corso dell’incontro si è anche parlato della sicurezza in Europa, ha dal canto suo scritto Amherd.

Le celebrazioni per il 70esimo anniversario del Cern sono un’occasione di incontro ad alto livello internazionale. Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è ad esempio arrivato per l’occasione a Ginevra.

Prima della cerimonia ufficiale al Cern, Mattarella ha visitato la sede dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Onu.