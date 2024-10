Amherd: situazione donne a livello mondiale va in direzione errata

(Keystone-ATS) Le risoluzioni dell’Onu a sostegno delle donne non vengono attuate a sufficienza, secondo la presidente della Confederazione Viola Amherd.

“La tendenza va chiaramente nella direzione sbagliata”, ha detto oggi davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, dove ha chiesto che le donne possano partecipare maggiormente alle decisioni.

“Le donne sono sempre meno coinvolte nei processi di pace e la violenza nei confronti di donne e ragazze assume proporzioni drammatiche, in particolare online”, ha dichiarato Amherd in occasione di una riunione da lei presieduta sul tema donne, pace e sicurezza.

La Dichiarazione di Pechino e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza non sono sufficientemente applicate, ha deplorato la presidente della Confederazione. Le donne “devono essere sedute al tavolo dei negoziati, dove si prendono le decisioni”, ha detto.

In una dichiarazione congiunta davanti alla stampa letta dalla presidente, 11 Paesi del Consiglio hanno promesso di utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la partecipazione delle donne e di estenderla a tutte le questioni legate alla pace, oltre a chiedere meccanismi di protezione per garantire la sicurezza delle donne.