Amazon investe 5 miliardi in Anthropic

Keystone-SDA

Amazon investe 5 ulteriori miliardi di dollari in Anthropic, azienda specializzata nell'intelligenza artificiale generativa. Il colosso delle vendite al dettaglio sale del 2% nelle contrattazioni after-hours dopo l'annuncio.

1 minuto

(Keystone-ATS) A lungo termine l’impresa di Jeff Bezos, che deteneva già azioni di Anthropic, prevede di investire fino a 20 miliardi di dollari nell’azienda di IA. Lo si legge in un comunicato di Amazon diramato ieri.

Il colosso dell’e-commerce e del cloud aveva già partecipato a tre round di investimenti dal 2023, per un totale di 8 miliardi di dollari, ed è già il partner privilegiato di Anthropic per quanto riguarda le capacità di calcolo, grazie ai suoi data center.

L’accordo annunciato ora prevede che Anthropic affitti al gruppo di Seattle server e processori con una potenza che può raggiungere i 5 gigawatt (GW).

Ciò rappresenta diversi milioni di chip, anche se le due parti non hanno comunicato alcuna cifra.

Anthropic è passata da un fatturato annuale di un miliardo di dollari alla fine del 2024 a oltre 30 miliardi attualmente, il che la rende la start up in più rapida crescita mai vista.

L’azienda, fondata da diversi ex dipendenti di OpenAI, prevede di quotarsi in borsa nei prossimi mesi.