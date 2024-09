Amazon India assume 110mila nuovi collaboratori stagionali

(Keystone-ATS) Amazon India ha annunciato 110’000 nuovi contratti di lavoro a tempo determinato in tutto il paese per far fronte alla domanda crescente in vista della corsa agli acquisti della prossima stagione festiva.

In un comunicato, l’azienda informa che le posizioni da coprire sono sia all’interno dei magazzini che nella logistica e che molti dei collaboratori part-time tornano ogni anno in questo momento.

Buona parte di questi contratti stagionali è già stata siglata: “come in passato abbiamo aperto le posizioni a decine di migliaia di donne e abbiamo già assunto duemila persone con disabilità”, sottolinea l’azienda.