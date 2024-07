Amazon, in Gb i lavoratori dicono no al sindacato in azienda

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Niente sindacati all’interno di Amazon Uk: lo ha stabilito un referendum condotto fra i lavoratori del quartier generale britannico di Coventry del colosso multinazionale online delle spedizioni. Referendum segnato da un risultato strettissimo: con un 49,5% di sì all’introduzione (inedita nell’azienda in questione sull’isola) di diritti sindacali tradizionali e un 50,5% di no. Il referendum era stato ottenuto dopo una lunga vertenza da Gmb, sigla unitaria del movimento tradunionista britannico, ed era stato indicato come un potenziale momento “storico” nel regno sul fronte dell’imposizione di un rispetto più stringente dei diritti dei lavoratori in un settore abitualmente ostile a forme di contrattazione sindacale di stile europeo come quello dei giganti hi-tech d’origine americana. Soddisfazione è stata espressa dai vertici aziendali, che si sono detti pronti a proseguire sulla strada del “confronto diretto con il nostro staff”, senza intermediari sindacali. Mentre Gmb ha definito “angosciante” l’esito di una consultazione persa per un soffio, accusando l’azienda di averla in qualche modo sabotata attraverso atteggiamenti di pressione preventiva “anti-sindacale”.