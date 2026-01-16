Amag: fatturato in aumento nel 2025, in contesto difficile

Keystone-SDA

Dopo il calo del 2024, Amag è riuscita l'anno scorso ad aumentare il proprio fatturato, in un mercato svizzero in difficoltà.

(Keystone-ATS) L’importatore di automobili ha realizzato vendite per 5 miliardi di franchi a fronte dei 4,9 miliardi del 2024 ed ha aumentato la sua quota di mercato arrivando al 32,1%, il secondo miglior valore nella sua storia. Lo ha comunicato oggi il gruppo con sede a Zugo.

Con la vendita complessiva di 75’026 automobili nel 2025, in crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente, l’importatore dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat/Cupra ha ottenuto risultati nettamente migliori rispetto all’andamento complessivo del mercato, che ha continuato la sua fase di calo, viene sottolineato.

Lo scorso anno in Svizzera in totale sono state immatricolate 233’737 nuove autovetture, un numero nettamente inferiore al livello di un anno automobilistico “normale” con 300’000 e più unità. Dalla pandemia, infatti, questo livello non è più stato raggiunto.

Nonostante le difficili condizioni, quasi tutti i marchi Amag sono stati in crescita nel 2025. L’incremento più significativo è stato registrato dal marchio Volkswagen, che ha rafforzato la propria posizione di leader con 25’607 auto vendute. “Volkswagen è leader di mercato in Svizzera da oltre un quarto di secolo”, indica la nota.

Al secondo posto si è piazzato per la prima volta Skoda, che con 22’290 veicoli ha superato BMW (20’466). Anche Seat/Cupra ha registrato un leggero aumento (+1,4%). Solo Audi ha subito una flessione (-4,2%).