Altro stop per i carri armati M113

Keystone-SDA

L'esercito ha imposto un nuovo divieto temporaneo di circolazione - il secondo in poco più di due anni - ai carri armati granatieri del tipo M113, a causa di un problema tecnico. Lo stop riguarda tutta la flotta, formata da 238 mezzi.

(Keystone-ATS) Lo hanno annunciato oggi le forze armate elvetiche, precisando che il difetto è stato riscontrato nella trasmissione laterale. Ciò potrebbe comportare l’impossibilità sia di sterzare sia di frenare.

Il divisionario Rolf Siegenthaler, capo della Base logistica dell’esercito, ha quindi ordinato l’immediato divieto di circolazione, si legge in una nota diffusa nel pomeriggio da Aggruppamento Difesa, nella quale si indica che “la sicurezza riveste la massima priorità”. I carri armati non torneranno in servizio fino all’eliminazione totale del problema.

Quest’ultimo è venuto alla luce durante i lavori di manutenzione. Più precisamente, sono state rinvenute parti metalliche nell’olio ed è stato notato un indurimento eccessivo della trasmissione laterale. I difetti riscontrati nel corso della relativa analisi sono presumibilmente da ricondurre a un cuscinetto a rulli cilindrici che non corrisponde alle specifiche, si aggiunge nel comunicato. Il materiale in questione è stato montato nell’ambito della precedente revisione.

Si tratta della seconda volta che l’intera flotta di tank viene bloccata. Nel dicembre del 2023 era infatti già stato emesso un divieto di circolazione a seguito della scoperta di un difetto che avrebbe potuto portare alla rottura dell’albero di trasmissione. Date le difficoltà nell’acquisto dei pezzi di ricambio, il ripristino totale era durato fino alla fine del 2025, con un costo complessivo di circa 2,6 milioni di franchi.

Alcuni dei veicoli interessati hanno più di 50 anni di servizio alle spalle. La loro sostituzione è prevista in diversi programmi di armamento.

L’esercito impiega gli M113 quali carri armati granatieri in varie versioni: presso gli zappatori carristi e le compagnie di sicurezza delle brigate meccanizzate vengono utilizzati come veicoli per il trasporto di truppe, mentre l’artiglieria ne fa uso per la condotta e la direzione del fuoco. In caso di guerra, aveva dichiarato Siegenthaler in un’intervista rilasciata un anno fa, questi tank non sarebbero schierati in prima linea.