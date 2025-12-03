Alpinismo: Mammut richiama set via ferrata potenzialmente difettosi

Keystone-SDA

I set per via ferrata di Mammut Skywalker Pro e Pro Turn sono potenzialmente difettosi e potrebbero rappresentare un pericolo mortale. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) invita i consumatori a verificare i loro set e a restituire i prodotti mal funzionanti.

(Keystone-ATS) I bracci di fermo in plastica del moschettone possono piegarsi leggermente verso l’interno in fase di produzione, trasporto o stoccaggio. Quando viene piegato ed esposto a basse temperature, il fermo può irrigidirsi, limitando il movimento della porta e impedendone potenzialmente la corretta chiusura. Nel peggiore dei casi si genera un rischio di caduta mortale.

I consumatori sono invitati a controllare la loro dotazione e a restituire quelli non funzionanti correttamente. Nel caso dei moschettoni di via ferrata dei lotti 07/2021 e 11/2022, Mammut chiede di omettere l’ispezione e ritornare direttamente i prodotti, affinché possa procedere alla sostituzione gratuita.