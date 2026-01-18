Almeno otto morti per le valanghe nel fine settimana in Austria

Keystone-SDA

Una valanga ha ucciso tre sciatori cechi nell'Austria centrale. Lo ha riferito la polizia, portando a otto il bilancio delle vittime delle valanghe nelle Alpi austriache nella sola giornata di ieri.

(Keystone-ATS) Un totale di 17 sciatori sono morti sulle Alpi – in Austria, Francia e Svizzera – dallo scorso fine settimana, a seguito di forti nevicate.

L’ultima valanga ha travolto tre membri di un gruppo di sette sciatori cechi nel distretto di Murtal, in Stiria, seppellendoli completamente, ha precisato la polizia in un comunicato.

“I soccorritori sono riusciti a localizzare e a estrarre parzialmente le vittime sepolte. Nonostante gli sforzi immediati per salvarle, tutti e tre sono stati trovati morti”, hanno dichiarato. In precedenza, nella regione di Pongau, vicino a Salisburgo, una valanga aveva travolto un gruppo di sette sciatori fuoripista, uccidendone quattro e ferendone gravemente un altro, secondo l’emittente pubblica austriaca Orf.