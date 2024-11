Almeno 70 voli cancellati per il maltempo a Barcellona

Keystone-SDA

Le forti precipitazioni delle ultime ore su Barcellona hanno provocato la cancellazione di almeno 70 voli e la deviazione di altri 18 con arrivo previsto nella città catalana: lo ha reso noto Aena, la società che gestisce gli scali spagnoli.

(Keystone-ATS) Almeno 150 litri per metro quadro di pioggia sono stati accumulati all’aeroporto di El Prat in quattro ore, nel diluvio che da stamattina si è abbattuto su Barcellona ed equivalgono “a un quarto di quanto piove in tutto l’anno”, secondo quanto ha segnalato il portavoce di Amet, l’agenzia statale di Meteorologia, Ruben del Campo, citato da El Pais.

Una quantità vicina al record storico di 187 litri registrato in una sola giornata nel settembre 1953. A Barcellona per mesi, durante quest’anno, era stata dichiarata l’emergenza idrica per l’eccezionale siccità prolungata registrata in Catalogna.

