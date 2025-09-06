La televisione svizzera per l’Italia

Almeno 55 morti in un attacco jihadista in Nigeria

Keystone-SDA

Almeno 55 persone sono state uccise nel nord-est della Nigeria in un attacco a opera di jihadisti ieri sera, stando a quanto riferito da fonti di sicurezza locali e da un dipendente di una ong che opera sul territorio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’attacco è avvenuto durante un assalto alla città di Darul Jama, che ospita una base militare al confine tra Nigeria e Camerun. Una fonte di sicurezza ha riferito che tra le vittime ci sono cinque soldati.

Sebbene la violenza jihadista sia diminuita in Nigeria dopo il picco negli scontri con il gruppo Boko Haram fra il 2013 e il 2015, i ribelli, in particolare quelli del gruppo scissionista Stato Islamico dell’Africa Occidentale (Iswap), continuano a lanciare attacchi nelle aree rurali del nord-est.

Il comandante di una milizia filogovernativa, Babagana Ibrahim, ha da parte sua dichiarato che il numero di soldati uccisi è di sei. Secondo testimoni l’attacco è iniziato in serata: gli aggressori sono arrivati ;;in motocicletta, hanno sparato con fucili d’assalto e hanno dato fuoco alle case.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR