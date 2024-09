Almeno 50 i morti per le inondazioni in Nepal, decine i dispersi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono almeno 50 le vittime delle inondazioni in Nepal, e decine di persone risultano disperse dopo le forti piogge che hanno causato alluvioni e frane in diversi distretti in Nepal. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu, citando media locali tra cui il Kathmandu Post.

Le autorità hanno confermato 11 decessi a Kathmandu, 16 a Lalitpur, cinque a Bhaktapur, sei a Kavre, due a Sindhupalchok, cinque a Panchthar, due a Dhankuta e uno ciascuno a Sindhuli, Jhapa e Dhading.

Centinaia di persone sono state tratte in salvo da unità di ricerca e soccorso dopo essere rimaste intrappolate dalle acque alluvionali. Le inondazioni hanno anche distrutto case e danneggiato autostrade, bloccando le strade in 39 distretti. In totale, 44 distretti in tutto il Paese sono stati colpiti da alluvioni, frane e fenomeni di erosione.