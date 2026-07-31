Almeno 49’000 migranti entrati a Ceuta in 24 ore

Keystone-SDA

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Sarebbero almeno 49'000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo stime indicate da fonti ministeriali.

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(Keystone-ATS) Il ministero dell’Interno spagnolo non abbia ancora confermato ufficialmente la cifra.

Delle 49’000 mila persone, che equivalgono a oltre la metà della popolazione di Ceuta di 85’000 abitanti, almeno 7000 sarebbero minorenni e, pertanto, sottoposti alla tutela delle autorità della città autonoma.

Intanto il ministro di Politica territoriale e Memoria democratica, Victor Angel Torres ha assicurato che la Spagna applicherà gli accordi bilaterali in materia migratoria con il Marocco per il rimpatrio delle persone arrivate nelle ultime ore a Ceuta dopo gli ingressi di massa registrati da ieri.

Il ministro ha assicurato che Madrid garantirà “il rispetto dei diritti fondamentali” e una “risposta umanitaria” all’emergenza, ma ha ribadito che “si procederà affinché queste persone ritornino nel loro Paese seguendo le procedure regolamentate”. Ha inoltre ricordato che gli accordi prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di adulti e minori.

Torres ha definito la crisi migratoria nell’enclave iberica “una situazione difficile e complessa” e ha assicurato che il governo centrale “si è immediatamente coordinato” con il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, attraverso i ministeri competenti per l’immigrazione.