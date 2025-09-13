La televisione svizzera per l’Italia

Almeno 25 feriti in esplosione a Madrid, ipotesi fuga gas

Keystone-SDA

Almeno 25 persone sono rimaste ferite, tre in maniera grave, in un'esplosione avvenuta in un bar nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid, informano i servizi di emergenza del 112 citati dall'emittente nazionale Tve.

(Keystone-ATS) L’esplosione è avvenuta intorno alle 16. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar. L’intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto. Il locale interessato dallo scoppio si chiama “Mis Tesoros”.

