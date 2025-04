Almeno 12 morti in un attacco dei paramilitari nel Sudan

Keystone-SDA

Almeno 12 persone in Sudan sono state uccise in un attacco delle forze paramilitari contro Al-Fashir, l'ultima città del Darfur che non è sotto il loro controllo: lo hanno riferito l'esercito e attivisti locali.

(Keystone-ATS) I morti sono solo gli ultimi tra le decine di migliaia di vittime in quasi due anni di guerra civile tra le forze paramilitari e l’esercito, con un conflitto che ha causato anche oltre 12 milioni di sfollati.

“Le milizie hanno bombardato la città di Al-Fashir con l’artiglieria pesante, uccidendo 12 persone e ferendone 17”, ha dichiarato ieri la Sesta divisione di fanteria dell’esercito nella città. Il comitato di resistenza locale, un gruppo di aiuto volontario, ha fornito lo stesso bilancio di morti e feriti.

In alcune parti del Sudan è stata dichiarata la carestia e tra queste figurano i campi profughi intorno ad Al-Fashir, teatro di combattimenti sempre più intensi per l’assedio delle forze paramilitari, che controllano la maggior parte della regione sudanese del Darfur. L’ufficio dell’Onu per il coordinamento degli Affari umanitari, l’Ocha, ha detto ieri che le condizioni in Darfur si stanno rapidamente deteriorando.