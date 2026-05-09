Almeno 12 morti in raid sul Libano meridionale e a sud di Beirut

Keystone-SDA

Almeno 12 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno tre attacchi in poco tempo. Lo riferisce il giornale L'Orient-Le Jour.

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(Keystone-ATS) Sette vittime e almeno quindici feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Saksakiyé (Sidone), tra questi anche tre bambini, rispettivamente di sei mesi, due e 11 anni. Un altro morto è stato riportato a Saadiyat, più a nord; due per un attacco che ha colpito un’auto su una strada che collega questa località con Beirut; e altri due ad Habbouch, più a est.