Almeno 12 morti in Ghana per inondazioni provocate da piogge

Keystone-SDA

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Il bilancio delle vittime delle inondazioni, provocate dalle piogge torrenziali che hanno sommerso la città costiera di Accra, in Ghana, dove sono caduti 140 millimetri di pioggia in un solo giorno, è salito ad almeno 12.

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(Keystone-ATS) “Il bilancio delle vittime è salito a oltre 12”, ha dichiarato ai media locali Alex King Nartey, portavoce del Servizio Nazionale Antincendio. “Il numero potrebbe aumentare perché diverse persone risultano ancora disperse”.

I vigili del fuoco hanno affermato di aver tratto in salvo oltre 400 persone, con squadre impegnate a drenare acqua dalle case e ad assistere i residenti rimasti isolati nelle zone colpite dall’alluvione.

Il presidente del Ghana, John Mahama, ha ordinato lo stanziamento immediato di 300 milioni di cedis (circa 29 milioni di dollari) in fondi di emergenza per le operazioni di soccorso e le misure di mitigazione delle inondazioni. Ha inoltre ordinato il dispiegamento dell’esercito e della polizia a supporto delle operazioni di soccorso oltre a promettere un giro di vite sulle costruzioni abusive che ostruiscono i corsi d’acqua, dopo aver visitato lunedì le comunità allagate.

Il principale partito di opposizione, il New Patriotic Party, ha criticato la gestione del disastro da parte delle autorità, affermando che ha messo in luce una governance debole e una scarsa coordinazione.

Il governo ha esortato la popolazione a rimanere in casa o a spostarsi in zone più elevate, poiché l’agenzia meteorologica ha avvertito che sono previste ulteriori piogge e che una forte tempesta si sta avvicinando da est.