Alluvioni Texas, salvate 237 persone e prosegue ricerca dispersi

Keystone-SDA

I soccorritori in Texas hanno tratto in salvo 237 persone, di cui 167 in elicottero. Lo riferiscono le autorità.

1 minuto

(Keystone-ATS) Intanto continuano senza sosta le ricerche delle oltre 20 persone disperse da Camp Mystic, il campo estivo cristiano per sole ragazze che ha aperto i battenti nel 1926. Questa settimana ospitava circa 750 ragazze.