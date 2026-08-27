Alluvione in Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio

Keystone-SDA

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Le devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet sono state causate dal crollo di un ghiacciaio. Lo ha annunciato ufficialmente l'Istituto geologico statunitense.

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(Keystone-ATS) L’ente americano riferisce di un terremoto di magnitudo 5.2 “causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle”.

Kathmandu, recuperati 165 corpi

Secondo quanto ha riferito il National Emergency Operation Centre del ministero dell’Interno nepalese, sono 165 i corpi recuperati dalle autorità nepalesi dopo le devastanti alluvioni provocate dalle forti piogge nel distretto di Rasuwa e nelle aree circostanti.

Le vittime sono state recuperate in diversi distretti a valle: 65 a Chitwan, 27 a Dhading, 26 a Nawalparasi (Bardaghat Susta Purba), 20 a Gorkha, 12 a Nuwakot, nove a Tanahun, cinque a Nawalparasi (Bardaghat Susta Paschim) e due a Rasuwa.

Proseguono intanto le operazioni di ricerca per 826 persone ancora irrintracciabili. Tra loro figurano 85 membri delle forze di sicurezza: 44 dell’esercito nepalese, 28 della polizia e 13 della Armed Police Force. Sono inoltre 162 i residenti di Rasuwa e Nuwakot ancora irreperibili.

Particolarmente elevato il numero dei turisti di cui si sono perse le tracce: sono 579, di cui 466 stranieri e 113 nepalesi, secondo i dati del ministero dell’Interno riportati da Nepal News.

Finora i soccorritori hanno tratto in salvo 104 persone, principalmente nelle aree di Rasuwa, Nuwakot e Dhading. Le squadre di ricerca hanno ripreso le operazioni nelle prime ore di questa mattina.

Cina, “558 persone irreperibili”

Le autorità cinesi hanno da parte loro riferito stamattina, “558 persone risultavano ancora disperse, tra cui 260 cittadini stranieri”. Lo ha riferito l’emittente di Stato Cctv, citando funzionari locali intervenuti durante un briefing in Tibet.

I due bilanci sono riferiti separatamente dalle autorità nepalesi e cinesi e non è al momento possibile stabilire se siano distinti o se alcune persone siano conteggiate in entrambi.