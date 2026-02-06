Alloggio in proprietà: prezzi case stabili, appartamenti più cari

Keystone-SDA

I prezzi delle case unifamiliari in Svizzera si sono stabilizzati in gennaio, mentre quelli degli appartamenti hanno registrato un lieve aumento.

(Keystone-ATS) Il quadro nazionale nasconde peraltro forti divergenze regionali, con una polarizzazione, dovuta a fattori migratori e demografici, che potrebbero continuare a caratterizzare il mercato anche in futuro.

A fine gennaio il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare (7941 franchi al metro quadrato) è rimasto stabile rispetto a fine dicembre, secondo l’indicatore calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani (9374 franchi) è invece aumentato dello 0,9%. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso si registrano sensibili progressioni: rispettivamente +4,1% (case) e +5,4% (appartamenti).

A livello regionale, il Ticino mette a referto variazioni mensili di +0,6% (case) e +1,7% (appartamenti), mentre nella Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) si osservano scarti rispettivamente del -2,1% e del -0,2%.

“L’andamento dei prezzi è sempre più influenzato dalle differenze regionali in termini di immigrazione e struttura demografica”, commenta Martin Waeber, dirigente di SMG, citato nella nota. “I nuovi arrivati continuano a preferire le aree urbane come la grande regione di Zurigo, il Lago Lemano o alcune zone della Svizzera centrale. In queste regioni la domanda aggiuntiva dovrebbe continuare a spingere i prezzi al rialzo anche in futuro”.

In altre zone, come il Mittelland o il Ticino, si prevede invece un calo della domanda. Ciò fa presagire una fase di stabilizzazione dei prezzi. “Per chi è interessato all’acquisto e per alcune regioni specifiche questo può aprire nuove opportunità, mentre per le famiglie della classe media aumentano le possibilità di acquistare una casa in proprietà”, argomenta l’esperto. “Anche le zone rurali e periferiche beneficiano dell’arrivo di nuovi residenti qualificati e con un reddito elevato che desiderano realizzare il sogno di possedere una casa propria”, conclude l’operatore immobiliare.