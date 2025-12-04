Alloggio in proprietà, prezzi ancora in aumento in Svizzera

Keystone-SDA

Il desiderio di una casa propria non accenna a calare in Svizzera e questo si ripercuote sui prezzi chiesti dai venditori, che continuano a salire: è l'indicazione che emerge oggi dall'indice ImmoScout24, il quale si basa sugli annunci immobiliari.

2 minuti

(Keystone-ATS) A fine novembre il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare (7823 franchi al metro quadrato) è progredito dello 0,3% rispetto a fine ottobre, secondo l’indicatore calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani (9262 franchi) è aumentato dello 0,6%. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso si registrano sensibili progressioni: : rispettivamente +2,2% (case) e +5,2% (appartamenti).

A livello regionale, il Ticino mette a referto variazioni mensili di +0,2% (case) e -0,3% (appartamenti), mentre nella Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) si osservano scarti rispettivamente del -2,5% e del +3,4%.

“In Svizzera possedere una casa propria continua a essere uno dei modi più sicuri per costruire un patrimonio, soprattutto nel contesto della previdenza privata per la vecchiaia”, commenta Martin Waeber, dirigente di SMG, citato nella nota. “Chi acquista un immobile non solo investe nelle proprie quattro mura, ma costruisce – analogamente a un investimento a lungo termine in oro – un valore relativamente stabile e soprattutto reale”.

Allo stesso tempo molte famiglie beneficiano attualmente di costi abitativi inferiori rispetto all’affitto, il che rafforza ulteriormente l’attrattiva della proprietà immobiliare. “Questo vantaggio finanziario è ulteriormente accentuato negli edifici moderni con un buon bilancio energetico, grazie ai costi di esercizio più bassi; e, non da ultimo, molti potenziali acquirenti attribuiscono grande importanza agli aspetti legati alla libertà di progettazione, allo sviluppo personale e ai progetti di vita individuali”, conclude l’esperto.