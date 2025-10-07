Alloggio in proprietà, i prezzi degli appartamenti salgono ancora

Keystone-SDA

La domanda di un alloggio in proprietà rimane elevata in Svizzera e i prezzi continuano a salire, perlomeno su base annua: l'indicazione emerge oggi dall'indice ImmoScout24, indicatore basato sugli annunci immobiliari.

2 minuti

(Keystone-ATS) A fine settembre il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare (7780 franchi al metro quadrato) è rimasto stabile rispetto a fine agosto, secondo il parametro calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani (9214 franchi) è invece aumentato dello 0,5%. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso si registrano sensibili progressioni: : rispettivamente +2,6% (case) e +5,2% (appartamenti).

A livello regionale, il Ticino mette a referto variazioni mensili di -0,5% (case) e +0,2% (appartamenti), mentre nella Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) si osservano incrementi rispettivamente del +2,9% e del +1,3%.

A medio termine il mercato riceverà un ulteriore impulso dall’abolizione del valore locativo decisa dal popolo svizzero, che comporterà vantaggi fiscali per molti proprietari e acquirenti di immobili, affermano gli esperti di ImmoScout24 in un comunicato. Gli aumenti più consistenti interesseranno soprattutto gli alloggi nuovi. “Per gli immobili più vecchi che necessitano di importanti lavori di ristrutturazione l’andamento dei prezzi potrebbe rallentare a partire dall’entrata in vigore della nuova normativa nel 2028, poiché i costi di manutenzione non saranno più fiscalmente deducibili”, osserva Martin Waeber, dirigente di SMG, citato nella nota. A suo avviso i principali fattori trainanti dell’andamento dei prezzi anche oltre il 2028 saranno comunque l’immigrazione, il livello dei tassi di interesse e la scarsità di terreni edificabili.