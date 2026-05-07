Alloggi in proprietà, prezzi stabili in aprile

Keystone-SDA

I prezzi degli alloggi in proprietà sono rimasti sostanzialmente stabili in aprile a livello svizzero, anche se non mancano le differenze regionali.

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(Keystone-ATS) Il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare (in media 8018 franchi al metro quadrato) è diminuito dello 0,2% rispetto a marzo, secondo l’indicatore calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani è invece salito dello 0,1% (a 9422 franchi). Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso si registrano comunque sensibili progressioni: rispettivamente +4,3% (case) e +4,4% (appartamenti).

A livello regionale, spicca il -4,2% mensile per le case nella Svizzera centrale, mentre fra gli appartamenti va segnalato il -0,8% del Ticino. “I dati attuali indicano che i potenziali acquirenti stanno valutando con maggiore attenzione gli oggetti e non sono più disposti a pagare qualsiasi prezzo”, commenta Martin Waeber, dirigente di SMG, citato in un comunicato.