Allerta meteo: a Ginevra e Vaud manifestazioni annullate

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) A causa di condizioni meteo eccezionali previste nel pomeriggio, con fenomeni tempestosi e violenti, i cantoni di Ginevra e Vaud hanno annullato tutte le autorizzazioni per manifestazioni previste in spazi pubblici.

Per Ginevra il divieto è scattato a partire dalle 14 di oggi. L’annuncio è stato dato questa mattina dalle autorità cantonali. In un comunicato viene spiegato che raffiche di vento fino a 100 km/h, grandine, fulmini e abbondanti precipitazioni “sono altamente probabili”.

“La sicurezza di diverse manifestazioni non potrà essere garantita assembramenti di persone farebbero correre rischi ai partecipanti”, si legge ancora nella nota.

Le misure includono anche la fanzone di Plainpalais, dove era previsto l’arrivo di circa 15’000 spettatori per seguire l’atteso incontro degli europei di calcio fra Svizzera e Italia.

A causa dell’allerta meteo anche il cantone di Vaud ha vietato tutti gli eventi all’aperto questo pomeriggio e questa sera. Inoltre, sconsiglia vivamente uscite in barca nell’alto Lemano.

In un comunicato diramato nel pomeriggio la polizia cantonale vodese ha spiegato che i meteorologi prevedono una situazione eccezionale per oggi pomeriggio. Anche qui, come nel cantone di Ginevra, ci potrebbero essere venti con velocità superiori a 100 km/h, oltre a fulmini, grandine e pioggia intensa. La decisione è stata presa dopo una riunione dello Stato maggiore di condotta cantonale a cui hanno partecipato anche i meteorologi. Gli eventi sono vietati fino alle 8.00 di domenica mattina. Il Cantone consiglia inoltre alle persone di evitare, se possibile, viaggi e di non andare nei boschi o nei parchi.

Già in mattinata la città di Nyon (VD) aveva annullato la trasmissione all’aperto della partita degli europei che si disputerà questa sera. Aveva inoltre deciso di chiudere la piscina a partire dalle 15.00. Le autorità cittadine hanno invitato la popolazione locale a rimanere a casa nel pomeriggio per le previste forti raffiche di vento, grandinate e piogge.