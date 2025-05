Allentamento legge materiale bellico, GSsE minaccia referendum

Keystone-SDA

Qualora il Parlamento dovesse approvare un allentamento della legge sul materiale bellico, il Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE) lancerà un referendum. Lo ha deciso l'associazione nell'ambito della sua assemblea plenaria odierna, svoltasi a Soletta.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’allentamento attualmente in discussione, evidenzia in una nota il GSsE, saboterebbe i risultati ottenuti con il controprogetto indiretto alla cosiddetta “Iniziativa correttiva”, entrato in vigore tre anni fa. “Il materiale bellico svizzero non deve finire a Stati che violano i diritti umani”, ha dichiarato, citato nel comunicato, il segretario Joris Fricker.

I 70 partecipanti all’assemblea hanno anche chiesto al Consiglio federale di annullare i contratti per l’acquisto dei jet da combattimento americani F-35. Stando al GSsE, questo caccia rappresenta un rischio per la sicurezza del Paese e l’operazione deve essere bloccata prima che i costi esplodano.