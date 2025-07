Allarme per maltempo in Spagna, inondazioni in Aragona

Keystone-SDA Un'ondata di maltempo nel settentrione della Spagna ha colpito la scorsa notte le regioni di Aragona, il sud della Catalogna e la provincia di Burgos, causando una trentina di incidenti e ingenti danni per le inondazioni. 2 minuti (Keystone-ATS) L’Agenzia statale di meteorologia (Amet) ha attivato l’allerta rossa, di rischio estremo, per l’area della Ribera del Ebro a Saragozza, in Aragona, e nelle zone interne della regione, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire le indicazioni delle autorità. Il governo di Aragona ha dichiarato la fase di emergenza di livello 1 di protezione civile, attraverso il sistema ‘Es-alert’ sui telefoni cellulari, alla mezzanotte di ieri, per fenomeni meteorologici avversi a seguito delle forti piogge e temporali che hanno colpito in particolare le zone di Tarazona e il Moncayo. A Tarazona i vigili del fuoco, affiancati dai militari dell’Unità di intervento rapido dell’esercito e della guardia civile, sono stati impegnati a rimuovere alberi e rami caduti e a soccorrere residenti e commercianti rimasti bloccati per allagamenti di garage, abitazioni e negozi. I nubifragi hanno provocato anche l’evacuazione di oltre 400 persone, in maggioranza bambini, dai campi estivi nella provincia di Burgos, a nord della penisola iberica. 186 ragazzi fra gli 8 e i 16 anni sono stati trasferiti da colonie estive nella località di Nela in palazzetti dello sport attrezzati nel comune di Villrcayo de Merindad di Castilla la Vieja. Altri 140 minori sono stati evacuati dalla località di Loma de Montija. L’Amet ha aggiornato gli avvisi per oggi prevedendo allerta arancione – di rischio notevole – per piogge persistenti e grandine nel sud della Catalogna, in numerosi comuni della Bassa Aragona e in provincia di Huesca, e quella di livello giallo nel resto della regione di Aragona.