Allarme per caldo record in Spagna, 46 gradi in Andalusia

Keystone-SDA La Spagna è in allarme per un'ondata di caldo senza precedenti, con temperature che hanno bruciato ogni record storico nel mese di giugno. 2 minuti (Keystone-ATS) Sabato scorso i termometri di El Granado a Huelva, nella regione meridionale dell’Andalusia, hanno raggiunto i 46 gradi, un livello mai registrato prima in questo periodo dell’anno. superando il precedente primato di 45,2 registrato a Siviglia nel 1965, segnala l’Agenzia statale di meteorologia Amet. L’eccezionale ondata di calore, che si prevede durerà almeno fino a domani e proseguirà su valori leggermente più moderati fino a giovedì, ha fatto scattare l’allerta sanitaria in tutto il Paese. Il ministero della Sanità e l’Amet hanno classificato circa 1100 comuni iberici (il 13% del totale) a rischio elevato per la salute a causa delle alte temperature, con 14 ‘zone di meteo-salute’, a livello 3 di allerta su 4. Questi allarmi si basano su uno studio dell’Istituto di salute dell’Università Carlo III che correla le temperature massime con l’aumento dei decessi. E l’impatto dell’ondata eccezionale di caldo ha avuto già effetti tragici a Barcellona, dove è stata avviata un’indagine sulla morte di una dipendente dei servizi di pulizia comunali, di 51 anni, avvenuta sabato dopo aver ultimato il suo turno di lavoro. Secondo alcuni colleghi e i familiari, la donna aveva accusato un malore durante il servizio, ma i superiori le avrebbero consigliato di rinfrescarsi e di non lasciare in anticipo il turno di lavoro. Organizzazioni sindacali mettono in guardia sui pericoli del caldo estremo, che evidenzia l’urgenza di misure preventive di protezione per i lavoratori esposti.