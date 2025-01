Alla dogana tedesca verso Sciaffusa con un tirapugni illegale

Keystone-SDA

Doganieri tedeschi hanno sequestrato un tirapugni con serramanico a un rumeno di 21 anni diretto a Sciaffusa. Il conducente di un furgone stava trasportando in Svizzera una costosissima auto sportiva.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il problema non era tuttavia l’importazione dell’auto da 400’000 franchi, ma il tirapugni che in Germania è illegale, scrive oggi in una nota l’ufficio doganale principale di Singen (D). Si tratta di un tirapugni dotato di una lama lunga 8,5 centimetri che fuoriesce dall’impugnatura premendo un pulsante.

L’arma è stata sequestrata e il 21enne è stato autorizzato a continuare il trasporto al valico di Bietingen. Nei suoi confronti la procura di Costanza (D) ha aperto un procedimento penale per sospetta violazione della legge sulle armi.