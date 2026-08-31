All’asta a Parigi gli effetti personali di Brigitte Bardot

Keystone-SDA

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Cappelli di paglia, occhiali, camicie da notte e anche la Olivetti con cui scrisse la sua autobiografia: 285 oggetti di uso quotidiano appartenuti a Brigitte Bardot saranno messi all'asta il 21 settembre a Parigi, dopo una settimana di mostra gratuita al pubblico.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato all’agenzia France Presse la casa d’aste Millon.

Il ricavato della vendita degli oggetti provenienti da ‘La Madrague’ e ‘La Garrigue’, le storiche dimore di BB a Saint-Tropez, e del suo appartamento parigino, sarà devoluto alla Fondation Brigitte Bardot e a Nicolas-Jacques Charrier, figlio unico della diva scomparsa lo scorso dicembre all’età di 91 anni.

Le stime dei lotti sono incluse tra i 20 e i 10.000 euro e i prezzi di partenza sono per lo più inferiori ai 100 euro. “Gli oggetti presentati sono quelli a cui era particolarmente legata, poiché rappresentano la sua seconda vita”, sottolinea nel catalogo Ghyslaine Calmels, direttrice generale della Fondazione Bardot per la difesa degli animali.

Un manifesto del film ‘E Dio creò la donna’, conservato a ‘La Madrague’ viene stimato tra i 100 e i 200 euro. Trecento euro per un autoritratto a matita e carboncino, sinora ignoto. Presente in catalogo anche un disegno con firma dalla stessa BB che ritrae l’ex compagno Roger Vadim. Prezzo di partenza: 80 euro.

Il bracciale d’oro con ciondoli, indossato da BB durante il matrimonio con Jacques Charrier, ha una stima massima di 1.200 euro. Tra gli oggetti figurano inoltre la sua macchina per scrivere personale – una Olivetti usata per redigere la propria autobiografia – e un paio di stivali rossi a cui era molto affezionata, oltre al tavolo da lavoro su cui rispondeva alla corrispondenza.