All’asta a New York le collezioni di Gene Hackman

Keystone-SDA

Opere d'arte e cimeli di Gene Hackman tra cui tre Golden Globe andranno all'asta a novembre da Bonhams a New York. In vendita saranno, tra l'altro, un dipinto di Milton Avery e una scultura di Auguste Rodin.

(Keystone-ATS) L’attore, che aveva 95 anni, e la seconda moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti lo scorso febbraio nella loro villa di Santa Fe nel New Mexico. In vita il due volte premio Oscar era stato un appassionato collezionista. Dato l’addio al cinema nel 2008, si era ritirato in New Mexico per scrivere romanzi (ne ha dati cinque alle stampe) e dipingere.

L’asta dal vivo è in programma il 19 novembre: “Includerà opere prestigiose con una provenienza impeccabile, ulteriormente valorizzate dalla loro associazione con uno dei più grandi attori del nostro tempo. Hackman non era solo un collezionista, ma anche un artista, e il suo approccio al collezionismo riflette la cura, la sensibilità estetica e la disciplina che caratterizzavano la sua stessa pratica artistica”, ha detto Andrew Huber di Bonhams.

In parallelo saranno organizzate due vendite online con cimeli rappresentativi dell’impegno dell’attore a Hollywood: oltre a libri annotati, schizzi e dipinti, saranno messi all’asta copioni e tre dei suoi Golden Globe, i primi due per i ruoli in Gli Spietati del 1993 e I Tenenbaum del 2002 e il terzo alla carriera del 2003. Hackman aveva ricevuto un Golden Globe nel 1972 per Il Braccio Violento della Legge.